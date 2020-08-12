İzmir'de elektrik kesintisi 12 Ağustos Çarşamba!

Elektrik ve su kesintileri yakından takip ediliyor. İzmir'de bugün de birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik, bugünün kesinti detaylarını paylaştı. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 12 Ağustos Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...