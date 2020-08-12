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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 12 Ağustos Çarşamba!

'de Çarşamba!

'in pek çok ilçesinde bugün uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik tarihli İzmir duyurusunu paylaştı. İzmirli vatandaşlar hangi ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi olacağını araştırıyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte detaylar...

İzmir'de elektrik kesintisi 12 Ağustos Çarşamba!

12.08.2020, 09:29

Elektrik ve su kesintileri yakından takip ediliyor. 'de bugün de birçok ilçede yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik, bugünün kesinti detaylarını paylaştı. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...

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