İzmir'de otomobil tır dorsesine çarptı 1 kişi öldü

İzmir'in Torbalı ilçesinde otomobilin tır dorsesine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
E.U. idaresindeki 42 DUM 40 plakalı otomobil, Ayrancılar-Pancar yolu kenarında park halindeki tırın dorsesine çarptı.
Kazada sürücü hafif yaralanırken, otomobilde yolcu olarak bulunan S.K, olay yerinde hayatını kaybetti.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.
AA
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