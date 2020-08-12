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Haberler İzmir İzmir'de otomobil tır dorsesine çarptı 1 kişi öldü

'de otomobil tır dorsesine çarptı 1 kişi öldü

Son dakika... 'in ilçesinde otomobilin tır dorsesine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

İzmir'de otomobil tır dorsesine çarptı 1 kişi öldü

12.08.2020, 09:02 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020,09:02

İzmir'in Torbalı ilçesinde otomobilin tır dorsesine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

E.U. idaresindeki 42 DUM 40 plakalı otomobil, Ayrancılar-Pancar yolu kenarında park halindeki tırın dorsesine çarptı.

Kazada sürücü hafif yaralanırken, otomobilde yolcu olarak bulunan S.K, olay yerinde hayatını kaybetti.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

AA

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