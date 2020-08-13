CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden bir skandal karar daha!

İzmir'de toplu taşıma araçlarında 90 dakika boyunca ücretsiz aktarma yapılıyordu. Zamlar ile sık sık gündeme gelen CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu kez toplu taşımadaki ücretsiz aktarma için harekete geçti. Plan, Bütçe ve Tüketici Komisyonu'na gönderilen önergede 90 dakikalık ücretsiz aktarmanın kaldırılması ve ilk iki aktarma için 50'şer kuruş alınması önerildi. Tepkileri azaltmak için ise 3.56 TL olan tam bilet ücreti 3.46'ya düşürülmek istendi.

İZMİRLİLER TUNÇ SOYER VE BELEDİYEYİ TOPA TUTTU

Önerge sosyal medyada hızla yayıldı. Aktarmasız seyahat etmenin pek de mümkün olmadığı illerden biri olan İzmir'de vatandaş Tunç Soyer ve yönetimini topa tuttu.

90 DAKİKAMA DOKUNMA ETİKETİ TT OLDU

İzmirli vatandaşların isyanı öylesine büyüdü ki, #90DakikamaDokunma etiketi çok kısa sürede binlerce mesajla gündemin zirvesine oturdu. Vatandaşların en büyük isyanı ise İzmir'de bir noktadan diğer noktaya birçok aktarma yaparak gitmek oldu. Aktarmasız olarak birçok ilçeye ulaşmak mümkün değil.

İŞTE O ELEŞTİRİLERDEN BAZILARI

En yakın mesafeye bile aktarmasız gidemiyoruz ki... Aktarmasız işine gidemeyen, asgari ücretle çalışan binlerce insan var. 90 dakika kalkacaksa aktarma sistemi de kalksın o zaman, eskisi gibi tek otobüs gidelim her yere...

Sevgili Tunç başkan seçim vaatlerinde 90 dakika devam edecek demişti.Buraya kadar miydi başkan? #90DakikamaDokunma

İşime üç aktarma ile gidebiliyorum, şimdi ben ne yapacağım başkanım? Bornovadan Eski İzmir'e bisikletlemi gideyim?

İstediğim yere tek araç ile gitmedikçe #90dakikamadokunma

İyi bir şey yapıldığında söz alkışlayacağım.Toplu taşımayı kullanan öğrencilerin, işçilerin elinden 12 yıldır uygulamada olan aktarmayı kaldırmak neyin nesidir? Herkes işine bisikletle gidemiyor... 2,3 aktarma ile giden insanlar var. Kurdela açılışını bırak da yolu düzelt. #90DakikamaDokunma

İzmir'de su zammına tepkiler büyüyor

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden tepki çeken bir zam kararı daha!