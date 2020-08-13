Düğünde sadece 1 kişi maskeli

İzmir'de sokakta düzenlenen bir düğüne katılanlardan sadece 1 kişinin maske takması dikkat çekti. Diğer davetlilerin sosyal mesafeye uymadığı, maske takmadığı düğünün sahibine 4 bin 442 lira idari para cezası kesildi. İzmir'de Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki akşam Çimentepe Mahallesi'ndeki bir düğünde Covid-19 tedbirlerine uyulmadığı ihbarı üzerine düğünün yapıldığı sokağa gitti. Düğüne katılanlardan sadece 1 kişinin maske taktığını gören polis ekipleri, diğer davetlilerin maske takmadığı, sosyal mesafe kuralına uymadığı ve izin alınmadan havai fişek atıldığı düğünün sahibine para cezası uyguladı.