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Haberler İzmir Düğünde sadece 1 kişi maskeli

Düğünde sadece 1 kişi maskeli

Düğünde sadece 1 kişi maskeli
Giriş Tarihi: 13.8.2020

İzmir'de sokakta düzenlenen bir düğüne katılanlardan sadece 1 kişinin maske takması dikkat çekti. Diğer davetlilerin sosyal mesafeye uymadığı, maske takmadığı düğünün sahibine 4 bin 442 lira idari para cezası kesildi. İzmir'de Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki akşam Çimentepe Mahallesi'ndeki bir düğünde Covid-19 tedbirlerine uyulmadığı ihbarı üzerine düğünün yapıldığı sokağa gitti. Düğüne katılanlardan sadece 1 kişinin maske taktığını gören polis ekipleri, diğer davetlilerin maske takmadığı, sosyal mesafe kuralına uymadığı ve izin alınmadan havai fişek atıldığı düğünün sahibine para cezası uyguladı.

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