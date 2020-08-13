Go-Kart projesi askıya alındı

İzmir Güzelbahçe'de girişimci Mehmet Yaman'ın yapmak istediği Go-Kart pisti adeta siyasi şova dönüştü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bazı CHP'li ilçe belediye başkanları ve vekiller, projeye karşı çıkan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce'ye destek mesajları verdi. Soyer'in de katıldığı eylemde İnce, Go-Kart pisti projesinin arka planında ünlü motosiklet yarışçısı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun olduğunu iddia etti. Sofuoğlu'yla görüştüğünü ve bu iddiaların asılsız olduğunu söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, "İzmir'de CHP'li siyasetçilere tavsiyemdir artık çamur at izi kalsın siyasetini kenara bırakıp, şehrin sorunlarıyla ilgilensinler" dedi. İşlerin yüzde 90'ı bitmişken kendisinden bağış istendiğini, reddedince işlerin bu hale geldiğini söyleyen Mehmet Yaman ise haklılığını ispat edene kadar projeyi askıya aldığını açıkladı.

METİN BURMALI