‘Sigaram yanlışlıkla düştü’

İzmir'in Menderes ilçesindeki kırsal Görece Mahallesi'ndeki ağaçlandırma sahasında çıkan yangınla ilgili olarak gözaltına alınan S.D'nin işlemleri tamamlandı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüpheli S.D'yi gözaltına almıştı. S.D'nin jandarmadaki ifadesinde, "Tuvalet ihtiyacımı gidermek için ağaçlık alana girdim. Bu sırada yanlışlıkla sigaram düştü" dediği öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D. tutuklandı. Havadan ve karadan yapılan müdahale sonrasında kontrol altına alınan yangında 2 hektar ormanlık alan kül olmuştu.