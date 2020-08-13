  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir ‘Sigaram yanlışlıkla düştü’

‘Sigaram yanlışlıkla düştü’

‘Sigaram yanlışlıkla düştü’
Giriş Tarihi: 13.8.2020

İzmir'in Menderes ilçesindeki kırsal Görece Mahallesi'ndeki ağaçlandırma sahasında çıkan yangınla ilgili olarak gözaltına alınan S.D'nin işlemleri tamamlandı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüpheli S.D'yi gözaltına almıştı. S.D'nin jandarmadaki ifadesinde, "Tuvalet ihtiyacımı gidermek için ağaçlık alana girdim. Bu sırada yanlışlıkla sigaram düştü" dediği öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D. tutuklandı. Havadan ve karadan yapılan müdahale sonrasında kontrol altına alınan yangında 2 hektar ormanlık alan kül olmuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Sigaram yanlışlıkla düştü’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA