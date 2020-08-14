Eski kocası Gizem’i boğarak öldürdü

İzmir'in Konak ilçesinde Aykut H. iki yıl önce boşandığı eşi Gizem Filiz'i boğarak öldürdü. Olaydan 2 saat sonra polisi arayarak cinayeti ihbar eden Aykut H. (31) polis merkezine giderek teslim oldu. Olay dün sabah Cengiz Topel Mahallesi'ndki apartman dairesinde meydana geldi.

İDDİAYA göre Aykut H, 2 yıl önce boşandığı iki çocuğunun annesi Gizem Filiz'in (27) evine geldi. Apartmanın ikinci katında annesiyle birlikte oturan talihsiz kadının evine giren Aykut H, burada eski eşi Gizem Filiz'e saldırdı.

KORUMA KARARI ALDIRMIŞ

GENÇ kadını boğarak öldüren Aykut H. Boğaziçi Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Aykut H'nin verdiği ifadede çocuklarının velayetini istediği için eski karısını öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Gizem Filiz'in cinayetten 48 saat önce mahkemeden koruma kararı aldırdığı da belirlendi.

METİN BURMALI