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Haberler İzmir İzmir’de ulaşıma gizli zam

’de ulaşıma gizli zam

İzmir’de ulaşıma gizli zam
Giriş Tarihi: 14.8.2020

İzmir'de on binlerce vatandaşın yararlandığı 90 dakika sistemi değişiyor. Meclis onayına sunulan önergeye göre; ilk biniş ücretine 10 kuruşluk indirim yapılırken, 90 dakika içindeki ilk iki aktarmaya 50'şer kuruş ödenmesi öngörülüyor. Önerge, komisyonların incelemesi sonrası meclise sevk edilecek. Meclis bugün onay verirse ilk biniş ücreti 3.56 TL'den 3.46 TL'ye çekilecek. Birinci ve ikinci aktarmalarda ise 50 kuruş alınacak.

'90 DAKİKAMA DOKUNMA'
Aktarmasız seyahat etmenin pek mümkün olmadığı illerden biri olan İzmir'de vatandaş Tunç Soyer ve yönetimini topa tuttu. Twitter'da #90DakikamaDokunma etiketi kısa sürede gündemin zirvesine oturdu. Konuyu değerlendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, "İzmir'in avantajlı olduğu tek konu 90 dakika ücretsiz kullanım hakkıydı. Onu da İzmirlilerin elinden alıyorsunuz" dedi. AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya da, "Seferihisar Belediyesi'ni 5 yılda batıran CHP'li Tunç Soyer, kendi rekorunu kırdı. Beceriksizliğiyle İzmir ulaşımını 1 buçuk yılda iflas ettirip gözünü İzmirlinin cebine dikti" ifadelerini kullandı. Soyer ise, indirimli sistemi 90 dakikadan 120 dakikaya çıkardıklarını belirtmekle yetindi.

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