Üstgeçidin ayağına çarpan araçta 3 yaralı

İzmir'in Çiğli ilçesi Anadolu Caddesi üzerinde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, üstgeçidin ayağına çarptı. Kazada, otomobilde sıkışan Onur G, Mehmet Tolga Y. ve Tolga U. yaralandı. 110 AKS ekipleri tarafından kurtarılan yaralılar, ambulansla Çiğli Bölge Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Tolga U'nun durumunun ağır olduğu bildirildi.