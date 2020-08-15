Arjantin’de bile FETÖ ile işbirliği yapmış

İzmir'de 25 farklı suçtan aranırken Arjantin'de yakalanan organize suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş'un siyasi sığınma hakkı için FETÖ ile iş birliği yaptığı belirlendi. ARJANTİN'DE tutuklu bulunan Kurtuluş'un, cezaevinden FETÖ ile bağlantılı yayın organlarına röportaj vererek kendisini siyasi suçlu gibi gösterip, Türk emniyeti ve adli makamlarına iftiralar attığı da tespit edildi.

İDDİANAMESİ HAZIR

Serkan Kurtuluş'un adı, iş insanı Gökhan Kalıpçı'nın tabancayla başından vurulması, AK Parti eski İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş'un da ev hapsindeyken polis kıyafetli bir kişi tarafından tabancayla vurularak öldürülmesi olaylarına da karışmıştı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Serkan Kurtuluş ve liderliğini yaptığı çetenin üyesi olduğu ileri sürülen 68 kişi hakkında iddianame hazırlamış ve bu iddianame İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti.