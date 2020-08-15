İzmir’de korkutan korona bilançosu

İzmir'de Kurban Bayramı'ndan sonra şehir dışındakiler kente geri dönerken, korona virüs vakalarındaki artış korkuttu. Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında bayram sonrası tedbir amacı ile korona virüs testi yapıldı. Narlıdere İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Şehit Ayhan Tanrıverdi Polis Merkezi'nde çalışan 16 polisin testi pozitif çıktı. Testi pozitif çıkan personel karantinaya alınırken, ilçedeki özel bir banka şubesi de bazı çalışanlarda korona virüse rastlanması nedeni ile kapatıldı.

PERSONEL KARANTİNADA

PTT Kargo Bayraklı Posta Dağıtım Merkezi'nde de 40'a yakın personelin pozitif olduğu tespit edildi. Bu kişilerle bağlantılı olan personel de karantinaya alınırken, bir gün süreyle tebligat işlemleri yapılamadı. İlaçlama işlemlerinin tardından Bayraklı'daki PTT Kargo Posta Dağıtım Merkezi'nin bugün tekrar hizmete geçeceği öğrenildi. Konak'ın Çankaya semtinde de özel bir bankada çalışan personelde korona virüse rastlandı. Banka çalışanları karantinaya alınırken, gerekli tedbirler alındıktan sonra diğer şubelerden bankaya takviye personel gönderildiği kaydedildi. bu arada İzmir Adliyesi'nde insan sirkülasyonun yoğun olduğu İzmir 12. İcra Müdürlüğü'ndeki personelde de korona virüse rastlandığı ortaya çıktı.

Metin BURMALI