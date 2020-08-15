İzmir'de otluk alanda yangın!

Karaburun ilçesi Mordoğan mevkindeki otluk alanda yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter ve 4 arazöz yangına müdahale etmeye başladı.
AA
İzmir'in Karaburun ilçesinde otluk alanda çıkan yangına 2 helikopterle müdahale ediliyor.
Karaburun ilçesi Mordoğan mevkindeki otluk alanda yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter ve 4 arazöz yangına müdahale etmeye başladı.
AA
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