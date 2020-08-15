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'de otluk alanda !

'in Karaburun ilçesinde otluk alanda çıkan yangına 2 helikopterle müdahale ediliyor.

İzmir'de otluk alanda yangın!

15.08.2020, 09:29 Güncelleme Tarihi: 15.08.2020,10:22

Karaburun ilçesi Mordoğan mevkindeki otluk alanda yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter ve 4 arazöz yangına müdahale etmeye başladı.

AA

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