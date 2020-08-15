İzmir’de tinerli vahşet

Olay, önceki akşam 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Seyhan Mahallesi 6415 sokakta meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Zafer K. (32), iddiaya göre sokaktan geçen bir otomobilin içerisinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerle sözlü tartışmaya girdi.

OTOMOBİLLE KAÇTILAR

Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilden inen kişi ya da kişiler Zafer K.'nın üzerine tiner dökerek ateşe verdi. Şüpheli ya da şüpheliler aynı otomobil ile hızla olay yerinden uzaklaşırken, çevredekiler Zafer K.'ya müdahalede bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Zafer K., ardından İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Zafer K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.