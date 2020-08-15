Öldürmeden önce bir hafta takip etmiş

Yeni Asır, İzmir'in Konak ilçesinde iki yıl önce boşandığı eski eşi Aykut Hocaoğlu tarafından boğularak öldürülen iki çocuk annesi Gizem Filiz'in (27) ölümü ile ilgili yeni detaylara ulaştı. Gözü dönmüş katilin cinayetten önce bir hafta boyunca talihsiz kadını takip ettiği, cinayeti işledikten sonra da 2 saat cesedinin başında bekledikten sonra polise teslim olduğu ortaya çıktı. Katilin polisteki ilk ifadesinde de, "Eski eşim başka erkeklerle geziyordu ve bana çocuklarımı göstermiyordu" dediği öğrenildi. Gizem Filiz, eşinden boşandıktan sonra annesi ile yaşamaya başlamış, barışma teklifleri kabul edilmeyen katil zanlısı ise, eve ikinci kat balkonuna tırmanarak hırsız gibi girmişti. Genç kadın dün gözyaşları arasında toprağa verilirken, katili Aykut Hocaoğlu tutuklandı.







Metin BURMALI