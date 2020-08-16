  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Çeşme’de eş zamanlı narkotik denetimi

Çeşme’de eş zamanlı narkotik denetimi

Çeşme’de eş zamanlı narkotik denetimi
Giriş Tarihi: 16.8.2020

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ünlü tatil beldesi Çeşme'de eş zamanlı narkotik denetimi yaptı. Denetim kapsamında, gece kulüpleri, barlar ve eğlence merkezleri tek tek incelendi. Eğlence merkezlerinde yapılan incelemelerde ise uyuşturucu maddeye rastlanılmadığı öğrenildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çeşme’de eş zamanlı narkotik denetimi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA