İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ünlü tatil beldesi Çeşme'de eş zamanlı narkotik denetimi yaptı. Denetim kapsamında, gece kulüpleri, barlar ve eğlence merkezleri tek tek incelendi. Eğlence merkezlerinde yapılan incelemelerde ise uyuşturucu maddeye rastlanılmadığı öğrenildi.