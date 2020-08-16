İzmir'de yaşayan Saadet Koçel'in boşanma aşamasındaki eşinin tehditlerinden dolayı 'Öldürülme korkusu yüzünden markete ekmek almaya bile gidemiyorum' diyerek suçladığı eşi Anıl Koçel, Yeni Asır'a konuştu.

'BELGELERLE İSPATLARIM'

Eşi Saadet Koçel'in kendisine iftira atarak yalan söylediğini, 2 milyondan fazla nakit parası ile lüks aracını elinden aldığını iddia eden Koçel, "Gazetelere, 'Ekmek almaya bile çıkamıyorum' diyor ama sonra bana 'Seninle barışmak istiyorum' diyor. İki çocuğumun annesi olduğu için bugüne kadar hep sustum ancak yeter artık. Kendisi toplumda kadına yönelik şiddet algısını kullanarak hem bana iftira atıyor hem de yalan söylüyor. İnanın bu insanın 'Dallas' gibi hayatı var" diye konuştu. Koçel, "Sokağa çıkmaya korkan eşim benden iki ay önce rica etti, kendisini İstanbul'dan alıp Alaşehir'e getirdim. O kadın yalan söylüyor, belgeleri ile ispatlarım. Ailesinin maddi durumu iyi olmasına rağmen, görüştüğü kişiler hırsızlıktan, dolandırıcılıktan hapis yatıp çıkmış, karanlık kişiler" iddiasında bulundu.







Fatih ŞENDİL