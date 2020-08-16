“Tunç Soyer’in demokrasisi 5 dakika”

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Parti grubu ile Belediye Başkanı Tunç Soyer arasında tartışma çıktı. Konuşma sürelerine uyulmadığını söyleyen Soyer, "Türkiye'nin hiçbir yerinde bu kadar demokratik meclis yönetilmiyor. Ben konuşacağım müsaade ederseniz. Biz sizi nasıl susturacağız? Şimdi çıkaracağım" dedi. Bunun üzerine AK Parti grubu toplantıyı terk ederken Soyer de, "Ben kimseyi çıkarmadım. Saygıyla dinliyoruz, 'batırdın' diyorlar. 5 dakika kuralı var. Ben kabul etmiyorum diye bir şey yok" dedi. Olayın ardından AK Parti Grup Sözcüsü Hakan Yıldız, Soyer'i sosyal medyadan eleştirdi. "Başkana göre 5 dakika demokrasi bize yeter" diyen Yıldız, "En kısa konuşma süresi bile 10 dakikadır. Başkanın 'sizi salondan çıkarırım' demesine neden olan konuşmam 8 dakika sürdü. Demek ki Tunç Soyer'in demokrasisi ancak 5 dakika" açıklamasını yaptı.

"12 EYLÜL PAŞALARI GİBİ"

Yeni Asır'a açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hizal da, "Biz İzmir'i konuşmaya devam edeceğiz" dedi. Soyer'in ulaşım zammı ile ilgili eleştirileri kaldıramadığını söyleyen Hizal, "Bu klasik 12 Eylül zihniyetidir. Biz bu sözleri 12 Eylül'ü yapan paşaların ağzından duyuyorduk" diye konuştu. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ise "Muhalefetken muhalefete tahammül edememek hali bu! Bu zihniyetin zaten demokratik olduğu söylenemez" ifadelerini kullandı.





304 YENİ OTOBÜS ALINACAK

İzmir'de ilk iki aktarmaya 50'şer kuruş ödenmesini öngören yeni toplu ulaşım sistemi Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy çokluğuyla onaylanırken, Başkan Soyer 1-2 hafta içinde 304 yeni otobüsün alım ihalesini imzalayacaklarını açıkladı. Soyer, "Mart-Temmuz arası beş aylık süreçte 225 milyon liralık hasılat kaybı var. Sistem ve tarife değişikliğine mecbur kaldık" diye konuştu.

MERT ALP DÜNDAR