  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir'de çıkan yangın söndürüldü

'de çıkan söndürüldü

'da otluk alanda çıkan , orman işçilerinin karadan müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

İzmir'de çıkan yangın söndürüldü

17.08.2020, 09:13 Güncelleme Tarihi: 17.08.2020,09:22

İzmir'in Urla ilçesindeki otluk alanda çıkan yangın, orman işçilerinin karadan müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü.

Urla ilçesinde bulunan otluk alanda, dün akşam saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 6 arazöz ve 3 dozer ile orman işçileri sevk edildi. Yangın, karadan müdahale sonucu kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

DHA

İzmir'de evdeki yangın, zeytinliğe sıçradı Tire'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de çıkan yangın söndürüldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA