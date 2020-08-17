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Haberler İzmir İzmir'de uyuşturucu tacirlerine operasyon: 5 gözaltı

'de tacirlerine operasyon: 5 gözaltı

’de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 kilo metamfetamin maddesi, 451 kök hint keneviri ile 2 pompalı tüfek ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de uyuşturucu tacirlerine operasyon: 5 gözaltı

17.08.2020, 19:40

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde imalatı veya ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın yaptı.

ELE GEÇİRİLENLER

Adreslerde yapılan aramalarda, 2 kilo metamfetamin maddesi, 451 kök hint keneviri ile 2 pompalı tüfek ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca, operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.



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