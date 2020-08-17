Karşıyakalı öğrencilere Avrupa’da staj yolu

Karşıyaka Milli Eğitim Müdürlüğü projesiyle ilçedeki öğrenciler Avrupa'da staj yapacak. İlçe Milli Eğitim'in iki projesi 196 bin avroluk hibeyi kazandı. KA102 Mesleki Eğitim Projesi ile Türkiye'de bu yıl Ulusal Ajans tarafından en yüksek hibe alan ve KA1 Proje türü ile de bu yıl İzmir'de 2 projesi geçen tek ilçe Karşıyaka oldu.



UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİM

KA102 / Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personel Hareketliliği Proje Türü ile 155.042,00 Avro, KA101 / Erasmus+ Programı Okul Eğitimi Personel Hareketliliği projesi ile de 38.815,00 Avro hibe kazandı. KA102 / Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği kategorisinde Karşıyaka'nın Genç İşgücü İçin Avrupa'da Staj Eğitimi projesi; kısa vadede ilçe/bölgenin 12 meslek dalında nitelikli eleman istihdamı sağlayarak rekabet gücünü arttırmak, uzun vadede ilçe/bölgenin Mesleki-Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin, uygulamalı mesleki eğitim şartlarını, Avrupa standartlarına getirmeyi hedefliyor. 155.042,00 Avroluk proje ile 12 daldan 60 öğrenci, 12 öğretmen 6 farklı Avrupa ülkesinde staj yapma imkanı elde edecek.



■ TOLGA TEKİN

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