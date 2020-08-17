Konak Meydanı otoparka döndü

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İzmir'in simgesi Saat Kulesi'nin de yer aldığı Konak Meydanı'nın adeta otoparka dönüşen görüntüsü, büyük tepki çekiyor. Konak Meydanı'nın çevresini çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına ait araçların otopark gibi kullandığını aktaran vatandaşlar, "Burada birçok kamu kurum ve kuruluşuna hatta özel bankalara ait araçlar park etmiş durumda. Özellikle hafta içi Cumhuriyet Bulvarı'nın sadece yayalara ayrılmış bölümü de sağlı sollu park eden araçların istilası altında. Konak Meydanı'nın çevresi de aynı şekilde... Vatandaşlar ise, "Turistler bu manzarayı gördüklerinde ne düşünüyor bilmiyoruz ama tarihi meydanda ve kentin simgesi Saat Kulesi'nin çevresinde oluşturulan bu görüntü kirliliği İzmir'in ayıbıdır. Yetkililerden bir an önce bu duruma çözüm bulmalarını bekliyoruz" dedi.