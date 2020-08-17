Oğuzhan Özkaya’dan dünya çapında dereceler

Uluslararası çift diploma sağlayan AP programındaki Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları, Swissotel Büyük Efes'teki basın toplantısında dünya çapında dereceler kazanan öğrencilerden birkaçını tanıtı. Gençler için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Özkaya, "Değerlerimizi ortaya koyuyoruz" dedi. Hasan Yalçın Arıkanoğlu, Firuze Kökten, H. Yağız Kamacı, Yusuf Emre Öz, Kayla Kemertaş, Ozan Güzelırmak ve Selin Kayalı adlı öğrencilerin AP programındaki başarısının önemini anlatan Özkaya, "Türkçe karşılığı 'İleri Düzey Yerleştirme' olan Advanced Placement programının temel hedefi, lise öğrencilerinin üniversite düzeyinde ders almasına olanak sağlamak. Yani üniversite kampüsüne adım atmadan ders kredisi alma imkanı sağlıyor. Öğrencilerimiz beş tam puan alarak anadili İngilizce olan ülkelerin öğrencilerini geride bıraktı" dedi.



44 KEZ BÜYÜK GURUR

Öğrenciye hem akademik hem de sosyolojik anlamda üst düzey kazanımlar sunan Advanced Placement programının, Amerika'da College Board tarafından yürütüldüğünü dile getiren Özkaya, "College Board, Amerika'da üniversite giriş sınavı olan SAT sınavlarını da hazırlamaktadır. Dolayısıyla uyguladığımız AP programıyla öğrencilerimiz, yılda 6 kere düzenlediğimiz SAT sınavlarına da katılıyor. En başarılı 50 özel okul içerisinde 12. sıradayız. 44 kez uluslararası arenada dünya derecesi yaptık" dedi.



ÜRETİM ÇOK ÖNEMLİ

Başarılarının üretim ve yeniliğe açık olmalarına dayandığını söyleyen Özkaya, "Ürettiklerimizi Yelki pazarında satıyoruz. Karakılçık buğdayı unumuz var. Okulumuzda 32 koyun ve 450 tavuğumuz mevcut. Çocukların gelişiminde en güçlü ortamlardan biri pazar ortamıymış. Havacılık, binicilik ve arıcılık dahi yapıyoruz. Pazarda öğrendikleri, inanın 50 ders saatine bedel" dedi.



■ ERCAN AKGÜN

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