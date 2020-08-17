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Haberler İzmir Oto yedek parça fabrikasında yangın

Oto yedek parça fabrikasında

Giriş Tarihi: 17.8.2020
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde oto yedek parçası üreten bir fabrikada yangın çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Kemalpaşa itfaiye ekipleri, yangını yoğun çalışmalar sonrası kontrol altına aldı. Ardından soğutma çalışması yapıldı. Oto yedek parça ve paletlerin bulunduğu bölümün yanması sonucu fabrikada maddi hasar meydana geldi.
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