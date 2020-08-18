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merkezli 40 ilde operasyonu!

Fetullahçı Terör Örgütü’nün () Türk Silahlı Kuvvetlerindeki () yapılanmasına, merkezli 40 ilde operasyon yapıldı. Operasyonda, 41 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İzmir merkezli 40 ilde FETÖ operasyonu!

18.08.2020, 08:42 Güncelleme Tarihi: 18.08.2020,10:20

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına, İzmir merkezli 40 ilde operasyon yapıldı. Operasyonda, şu ana kadar 41 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, mahrem imamlar tarafından ankesör/büfe telefonları ile arandıkları tespit edilen 37'si aktif görevde olan toplam 54 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarttı. Bunun üzerine, İzmir merkezli 40 ilde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.



Yapılan operasyonlarda şu ana kadar 30 aktif çalışan ve 11'i ihraç olduğu öğrenilen 41 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

IHA

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