İzmir'de Kovid-19 nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik yeni tedbirler

İzmir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Vali Selim Köşger başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulunu İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamaları hakkındaki genelgesi doğrultusunda bazı kararlar aldığı belirtildi.

ALINAN KARARLAR

Buna göre 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik tedbirler şöyle sıralandı:

"Kendi mahallelerine en yakın semt pazarı, market ve alışveriş merkezlerini kullanmaları, alışverişlerini kalabalığın yoğunlaşmadığı sabah 10.00-12.00 saatleri arasında yapmalarına, düğün törenlerine gelin ve damadın anne, baba, büyükanne ve büyükbaba gibi birinci derece yakını olan 65 yaş ve üzeri kişilerin katılmasına, bunun dışındaki 65 yaş ve üzeri kişilerin katılmamasına, taziye ziyaretlerine vefat edenin anne, baba, büyükanne, büyükbaba gibi birinci derece yakınlarının sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek katılmalarına, bunun dışındaki 65 yaş ve üzeri kişilerin katılmamalarına, asker uğurlama törenlerine katılmamalarına, mesai saatleri nedeniyle toplu taşıma araçlarında oluşabilecek yoğunluktan etkilenmemeleri için toplu taşıma araçlarını 10.00-16.00 saatleri arasında kullanmalarına oy birliğiyle karar verildi."