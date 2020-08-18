Korkusuz başkan

Yerdeki ekipleri zaman zaman cep telefonuyla uyararak yönlendiren Başkan Demirezen mahalle halkı ile birlikte söndürme çalışmalarına katıldı. Canını tehlikeye atan gözü kara başkan, "Alevleri, evlere 1 metre mesafede güçlükle durdurduk. Büyük tehlike atlattık. Hepimize geçmiş olsun. Yüzlerce zeytin ağacımızın yandığı yüzlercesinin de zarar gördüğü yangında facianın eşiğinden döndük" dedi.
NADİR UYSAL
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