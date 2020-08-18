Haberler İzmir Korkusuz başkan

Korkusuz başkan

İzmir Bayındır'da, zeytinlik alanda çıkan orman yangını Hatay ve Hacı İbrahim mahallerindeki evlere 1 metreye kadar yaklaşınca AK Partili Belediye Başkanı Uğur Demirezen hiç düşünmeden alevlerin arasına daldı.

Giriş Tarihi: 18.8.2020