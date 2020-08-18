Minibüs traktöre arkadan çarptı

İzmir'in Urla ilçesi İzmir-Çeşme Karayolu Nohutalan yol ayrımında bir minibüs, traktör römorkuna arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine AKS 110 ve çok sayıda ambulans sevk edildi. 11 kişinin yaralandığı kazada, yaralılardan minibüs içinde sıkışan 2 kişi AKS 110 ekibi tarafından kurtarıldı. Kazada yaralananlar bölgedeki hastanelere kaldırıldı.