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Haberler İzmir Tüneli kapatıp halay çektiler

Tüneli kapatıp halay çektiler

Tüneli kapatıp halay çektiler
Giriş Tarihi: 18.8.2020

Türkiye'de sürekli korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere uyulma çağrısı yapılırken, bazı vatandaşların sorumsuz davranışları ise devam ediyor. Bu görüntülere bir yenisi de İzmir'de eklendi. Bayraklı ilçesinde düğüne gitmek için Bayraklı Tüneli'nden geçen bir grup, otomobillerini durdurarak yolu trafiğe kapattı. Müzik eşliğinde oynayan grup, korona virüs önlemlerini de hiçe saydı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, kornalar çalarak konvoydaki araçlardan inenlerin müzik eşliğinde oynadığı görülüyor. Bir kişinin "Böyle de yolu keserler" dediği duyulan görüntüde, diğer araçlar ise beklemek zorunda kalıyor.

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