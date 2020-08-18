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Haberler İzmir Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği 125 kaçak göçmen kurtarıldı

'ın Türk karasularına ittiği 125 kurtarıldı

İzmri'in Foça ilçesinde, unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 125 , Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği 125 kaçak göçmen kurtarıldı

18.08.2020, 08:53

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Foça ilçesi Aslan Burnu açıklarında can salı içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye gelen ekipler, can salı içerisindeki 44 kaçak göçmeni kurtardı.

Öte yandan, Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından Aslan Burnu açıklarında da lastik bot ve can salı içerisinde bir grup göçmen olduğu tespit edildi. Bölgeye hareket eden ekipler, lastik bot ve can salı içerisinde bulunan 81 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik Botu ile karaya çıkardı. Toplamda 125 kaçak göçmen, kıyıdaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Göçmenlerin Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itildiği öğrenildi.

DHA

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