Gençlerin Kovid-19 projesi TÜBITAK’tan destek gördü

ERZURUM Teknik Üniversitesi (ETÜ) Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji Genetik Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ömer Faruk Karataş ve çalışma arkadaşlarının korona virüs projesi TÜBİTAK tarafından destek gördü. Daha önce ürettikleri RNA izolasyon kiti ile bu alanda deneyim sahibi olan Karataş ve arkadaşları Kovid-19 tanısı için yapacakları izolasyon kiti ile hem test süresini kısaltmak hem de hata payını asgariye indirmeyi hedefliyor. TÜBİTAK'IN 6 aylık süre verdiği öğretim üyeleri, kısa sürede test süresini 10 dakikaya indirecek ve yüzde 90'ın üzerinde doğru sonuç verecek. Doç. Dr. Karataş, "Kullanıcılar izolasyon kitinden memnun. Bu kit, hücreden, dokudan, kandan izolasyon yapabiliyor. Bu bizim için önemli bir avantaj" diye konuştu.