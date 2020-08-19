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İzmir'de elektrik kesintisi 19 Ağustos Çarşamba! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'de pek çok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesintiler ile ilgili detayları yoğun şekilde araştırıyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte 19 Ağustos Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...