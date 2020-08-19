Pandemi döneminde elektrik ve su kesintileri daha yoğun şekilde araştırılıyor. İzmir'de de bugün birçok ilçede elektrik kesintisi mevcut. İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi var? soruları yoğun şekilde araştırılıyor. GDZ Elektrik bugünün kesinti detaylarını paylaştı. İşte 19 Ağustos Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...
İzmir'de elektrik kesintisi 19 Ağustos Çarşamba! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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