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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 19 Ağustos Çarşamba! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

'de elektrik kesintisi 19 Ağustos Çarşamba! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

'in duyurusuna göre bugün 'de pek çok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesintiler ile ilgili detayları yoğun şekilde araştırıyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte elektrik kesintisi detayları...

İzmir'de elektrik kesintisi 19 Ağustos Çarşamba! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

19.08.2020, 09:41

Pandemi döneminde elektrik ve su kesintileri daha yoğun şekilde araştırılıyor. 'de de bugün birçok ilçede elektrik kesintisi mevcut. İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi var? soruları yoğun şekilde araştırılıyor. bugünün kesinti detaylarını paylaştı. İşte elektrik kesintisi detayları...

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