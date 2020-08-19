  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir’den Silikon Vadisi’ne transfer

İzmir’den ’ne transfer

() Grafik Tasarımı Programı öğrencisi Yağız Şenoğlu, dünyanın teknoloji merkezi olarak gösterilen ABD'deki 'nde "artırılmış gerçeklik" alanında faaliyette bulunan bir firmada işe başladı.

İzmir’den Silikon Vadisi’ne transfer
Giriş Tarihi: 19.8.2020

Bugüne kadar yaptığı grafik tasarım çalışmalarıyla dünyaca ünlü şirketin ilgisini çeken Şenoğlu, henüz mezun dahi olmadan çalışma hayatına atılarak büyük başarı elde etti.

FİRMANIN ORTAĞI BEĞENDİ
ÜNLÜ firmanın kurucu ortağının kendisine ulaştığını anlatan 21 yaşındaki Şenoğlu, "Sosyal medyada tasarımlarımı sık sık paylaşıyorum. Firmanın kurucu ortağı buradan bana ulaşarak birlikte çalışmayı teklif etti. Kendisine bugüne kadar yaptığım birkaç çalışmayı ilettim. Çok beğendiler. Ardından da online olarak iş görüşmesine katıldım ve işe alındım. Online olarak işe başlayalı bir hafta oldu. Mutlu ve gururluyum. Hedefim ileride kendi şirketimi kurmak" dedi. İEÜ Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Emre Küheylan ise, en iyi şartları sunmaya çalıştıklarını belirterek, "Önümüzdeki dönemde öğrencilerimizin başarı hikayelerine yenileri eklenecek" diye konuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir’den Silikon Vadisi’ne transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA