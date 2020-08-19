İzmir’den Silikon Vadisi’ne transfer

Bugüne kadar yaptığı grafik tasarım çalışmalarıyla dünyaca ünlü şirketin ilgisini çeken Şenoğlu, henüz mezun dahi olmadan çalışma hayatına atılarak büyük başarı elde etti.

FİRMANIN ORTAĞI BEĞENDİ

ÜNLÜ firmanın kurucu ortağının kendisine ulaştığını anlatan 21 yaşındaki Şenoğlu, "Sosyal medyada tasarımlarımı sık sık paylaşıyorum. Firmanın kurucu ortağı buradan bana ulaşarak birlikte çalışmayı teklif etti. Kendisine bugüne kadar yaptığım birkaç çalışmayı ilettim. Çok beğendiler. Ardından da online olarak iş görüşmesine katıldım ve işe alındım. Online olarak işe başlayalı bir hafta oldu. Mutlu ve gururluyum. Hedefim ileride kendi şirketimi kurmak" dedi. İEÜ Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Emre Küheylan ise, en iyi şartları sunmaya çalıştıklarını belirterek, "Önümüzdeki dönemde öğrencilerimizin başarı hikayelerine yenileri eklenecek" diye konuştu.