İzmirli pis kokuların esiri oldu

Ege'nin incisi İzmir, son aylarda yine kötü kokunun esiri oldu. Havaların ısınmasıyla kentin özellikle kıyı şeridinde ortaya çıkan pis koku, adeta İzmir'de her yaz kronikleşmiş bir sorun haline geldi. Havaların sıcak olduğu saatlerde son 3-4 yıldır pis kokunun yoğunluğunun arttığını, ters esen rüzgarın da etkisiyle pis kokuların kentin tamamına yayıldığını anlatan vatandaşlar, kirlilik kaynaklarının bir türlü kurutulamamasına isyan etti.

PİSLİK KANALDAN AKIYOR

Kokunun bir değil birçok kaynağı olduğu iddia edilirken bu nedenler arasında Büyük Kanal Projesi kapsamında Güzelyalı Hava Eğitim Komutanlığı ile Konak Pier arasındaki atık su kollektör hattının kapasitesinin yetersizliği, yağmur ve atık suların tek kanaldan İzmir Körfezi'ne akıtılması gösterildi. Vatandaşlar, özellikle Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nın İnciraltı Kavşağı yakınında bazen denizin pislikten renk değiştirdiğini, denize dökülen pis suların da etrafa kötü kokular yaydığı belirtti. Islah edilmeyen dere yataklarının da körfeze pislik taşıdığını vurgulayan vatandaşlar, Poligon, Meles, Manda ve Ilıca derelerinin yeterince ıslah edilememesinden dolayı buraların hala etrafa pislik saçtığını dile getiriyor. Kokunun diğer sebeplerinden birinin de Çiğli'deki Atıksu Arıtma ile Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisi olduğu iddia ediliyor. Kötü koku sebeplerinin en başında ise kapasitesi yıllar önce dolmasına rağmen 30 yıldır vahşi depolamanın sürdüğü Harmandalı Çöp Tesisi gösteriliyor. Bölge halkı, bu alandan yükselen ağır çöp kokusunun herkesi rahatsız ettiğini sıcak yaz günlerinde balkonlarında oturamaz, kapı pencere açamaz hale geldiklerini söyledi. Kötü koku yüzünden kat kat maske taktıklarını anlatan ve CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e seçim dönemi verdiği sözü hatırlatan vatandaşlar, yaşlıların nefes almakta güçlük çektiğini söyledi. Mahalle sakini Asım Yılmaz (73), "Dünyanın en güzel şehirlerinden birine bu manzara yakışıyor mu? Kapımızı penceremizi açamıyoruz. Çocuklar hasta oluyor. Buranın taşınması için eylemler, başvurular yaptık ama sonuç yok" dedi.

'KÖY GİBİ ŞEHİRDE YAŞIYORUZ'

Bölgede sineklerin de olduğunu dile getiren Hidayet Ekim (57) ise, "21 sene oldu buraya geleli. Turizm kenti, ticaret kenti diyoruz ama köyde yaşıyoruz. Büyükşehir bizi mağdur ettiği gibi ilçe belediyemizi de mağdur ediyor" diye konuştu. Kalp hastası olduğunu vurgulayan Nuh Mehmet Atahan (73) da, "8'inci katta çalışıyor olmama rağmen bu koku benim nefesimi daraltıyor" dedi. Çöplerin her geçen gün yerleşim yerlerine yaklaştığını belirten Hasan Oruç (57) da, "Yıllardır çöp kokusundan bıktık. Koku, gece zehir gibi geliyor" diye konuştu.





'MİDE BULANDIRAN KOKUYU HAK ETMİYORUZ'



İZMİRLİLER pis koku ile ilgili şikayetlerini sosyal medya hesaplarından ya da internet sitelerinden duyurmaya çalışıyor.

ÇİĞDEM: Narlıdere'de iki yıldır yaz döneminde tüm gün hissedilen, sabahları mide bulantısıyla güne başlatan bu lağım kokusunu hak etmiyoruz. Bu konuda belediyenin çoktan önlem alması gerekiyordu.

EREN: Balçova Teleferik Mahallesi Dr. Ferit Sokak'ta lağımdan ağır pis kokular geliyor. Bu sorunu çözmenizi talep ediyorum. Sabah akşam her dakika kokuyor. Evin içine geliyor leş koku.

BANU: Balçova'da ormana yakın olmama rağmen geceleri havada ağır bir fosseptik kokusu var. Manda çayından kaynaklı olabileceği söyleniyor ama ne derece doğru bilmiyorum.

NURŞAH Tokmak: Ben kanalizasyon filan patladı sanıyorum.

GAMZE: 76 Sokak Göztepe Mahallesi'nde oturuyorum. Anlam veremediğim iğrenç koku her yere yayılıyor. Kapıları pencereleri kapatıyoruz.

Metin BURMALI

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