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Haberler İzmir Karanlık sular

Karanlık sular

Karanlık sular
Giriş Tarihi: 19.8.2020

İzmir'in Foça ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 125 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 35 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde ise Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 42 sığınmacı Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

HÜSEYİN ÇALIŞKAN

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