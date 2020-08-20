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80 yaşında beşinci üniversite diplomasını aldı

'da yaşayan "Süper Dede" lakaplı emekli astsubay Mehmet Deniz, beşinci üniversite diplomasına kavuştu. 2 çocuk ve 2 torun sahibi Deniz, fakültesinin ardından sırasıyla iktisat, işletme, Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerini tamamladı, son olarak da Adalet bölümü diplomasına kavuştu.

80 yaşında beşinci üniversite diplomasını aldı
Giriş Tarihi: 20.8.2020

'EVDE OTURMAYIN'
GENÇLİĞİNDE Rusça ve Almanca tercümanlık da yaptığını anlatan Deniz, "Günlerimi dolu dolu geçirdim. Yetişkinliğimde de Kur'an Kursu'na devam ettim, amatör telsizcilik, bilgisayar gibi alanlarda eğitimler aldım. Bu azim işi. Bana 'Nasıl yapıyorsun' diyorlar. Derslerin kitabı var, alıyorum sabaha kadar çalışıyorum. Sınava giriyorum, kazanıyorum. Arkadaşlarıma örnek olmak için yapıyorum. Alzaymır olmak istemiyorum. Yaşıtlarıma sesleniyorum; evde oturmasınlar, gönüllü çalışsınlar, mutlu olsunlar" diye konuştu.

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