Akar komutanlardan brifing aldı

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarının katıldığı haftalık olağan toplantıda, Libya'daki Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanı, Afganistan'daki Türk Görev Kuvveti Komutanı, NATO Karargahı'ndaki Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı, KKTC'deki Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı'na video konferansla bağlanarak sahadaki duruma ilişkin bilgi aldı. Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, terörle mücadele harekatlarının ele alındığı toplantıda talimatlar veren Akar, "TSK şu ana kadar verilen görevleri başarıyla yerine getirdi. İnşallah bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz" dedi.