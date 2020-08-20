Başkan Özçınar kendini karantinaya aldı

Kiraz Belediyesi Başkanı Saliha Özçınar'ın annesi Şerife Özçınar'ın yaptırdığı korona virüs testi pozitif çıktı. 62 yaşındaki anne Özçınar'ın ayrıca kronik şeker ve tansiyon hastalığı olduğu belirtilirken, akrabaları ve komşularının da yakın temas edilmemesi noktasında hemen refleks gösterdiği ifade edildi. Özçınar'ın geride kalan kurban bayramında gerçekleşen ziyaretler sırasında virüs kaptığı tahmin ediliyor.

'HEMEN KENDİMİZİ İZOLE ETTİK'

Gelişmeler sonrasında Kiraz Belediye Başkanı Özçınar'ın da tedbir ve önlemler kapsamında kendini gündelik hayattan kısa süreliğine de olsa izole etmeye çabaladığı aktarıldı. Annesiyle birlikte oğlunu ve kendini karantinaya alan Başkan Özçınar, "Annem korona oldu. Aynı evde yaşadığımız için ben de kendimi karantinaya aldım. Ne olur ne olmaz. Vatandaşımızı tehlikeye atamam. Annemin testleri negatif çıkınca ben de bir test daha yaptıracağım. Ondan sonra inşallah görevime başlarım" açıklamasını yaptı.



'VİRÜSÜ BAYRAMDA GELENLERDEN KAPTI'

ANNESİ ve oğluyla yaşadığını aktaran Başkan Özçınar, "Annem hiç dışarı çıkmıyordu zaten. Muhtemelen bayramda yanına gelenlerden aldı. Bayramdan 5 gün sonra rahatsızlandı zaten. Benim testim negatif çıktı. Annem artık iyi. Bugün artık 12'nci günü. Evden dışarı çıkmıyorum. Evde kendimi karantinaya aldım. Annemin testi negatif geldiğinde dışarı çıkarım. Vatandaşı riske atmayayım. Herkese örnek olur diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



ALSANCAK TREN GAR'NDA DA ÇIKTI



İZMİR Konak Alsancak Garı'ndaki TCDD Trafik Kontrol Merkezi'nde çalışan trafik kontrolörü K.Ç.K, A.R.F. ve ismi açıklanmayan bir personelin korona virüs testi pozitif çıktı.

ÜÇ personel hemen izne ayrılırken, temaslı olduğu bütün kişilerin de 14 günlüğüne karantinaya alındığı kaydedildi.

GAR binasında ilaçlamaların yapılarak gerekli önlemlerin alındığı ifade edilirken, çalışanlar da şu an karantina altında olan ve sosyal medya hesaplarından çevresindeki eş, dost, akraba ve çalışma arkadaşlarını uyardı.

GAR çalışanları, "Eğer benzer semptomları görüyorsanız muhakkak bir sağlık kuruluşuna başvurun ve testiniz pozitifse hastalığın yayılmasını önlemek için çevrenizdekilerle bu durumu paylaşın" diye konuştu