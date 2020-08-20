Biz suyu boşaltırken kaptan gülüyordu

İzmir'in Foça ilçesinde, Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde içindeki 10 kişiyle alabora olan, 4 kişinin öldüğü ve 1 kişinin de kaybolduğu tekne kazasından sağ kurtulan Sude Naz Solak (14), yaşadıkları dehşet anlarını anlattı.

İÇKİ İÇMEYE BAŞLADI

Tekneye ilk binip yola çıktıklarında her şeyin normal olduğunu belirten Sude Naz Solak, "Giderken su arkamıza çarpıyordu ancak çok azdı. Gittiğimiz yer yanlış hatırlamıyorsam, 'Hayırsız Ada' diye geçiyordu. Oraya gidince kaptan Adem D. içki içmeye başladı. Bir süre sonra Sermin Abla, kaptana, 'Çocuklar yüzme bilmiyor, öğretir misin' diye sordu. Kaptan, halen denizde aranan Sarp'a yüzme öğretmeye çalıştı. Sarp, 'Bırak beni' diyerek çırpınıyordu ve ağlıyordu. Kaptan hiç dinlemedi, kucağına alıp denize götürdü. Sarp, çok ağlayınca, Kaan abi ile ben, 'Bırak artık çocuğu ağlıyor' dedik. Sarp, kaptana sinirlendiği için, taş attı. Bunun üzerine kaptan, Sarp'a bağırdı. Ardından da 'Haydi kalkalım, balık tutarız' dedi. Daha sonra kalktık ve dönüş yoluna geçtik. Dönüş yolunda tekne uç kısmından su almaya başladı. Karde-len ile suyu ellerimizle denize geri atmaya çalıştık" dedi.

KAPTAN YÜZEREK KAÇTI

Solak, tekneye dolan sula-rı tahliye etmeye çalıştıkla-rı sırada kaptanın kendile-rine hiçbir şey yokmuş gibi kıs kıs güldüğünü belirtip, "Bacaklarımızın yarısına kadar su dolmuştu. Sonra, su bir anda daha fazla gelmeye başladı. Tekne önce yana, sonra diki-ne doğru dönme-ye başladı. Tekneyi dengelemek için uca doğru koştuk ama tekne daha çok battı. Bunun üzerine hepimiz denize atladık. Herkes, suda çır-pınıyordu. Sermin abla çocukları tutmaya çalış-tı. Can yeleği yoktu ama 2 deniz makar-nası vardı. Onları da kaptan alıp, yüzerek kaçtı" diye konuştu.



'TEKNEDEKİ HERKES BANA TUTUNMAYA ÇALISIYORDU'

ENDİSİNİN 15 dakika kadar suda çırpındığını belir-ten Solak, "Bir ara 'Ölüyo-rum' dedim. Daha sonra annem aklıma geldi ve suyun üstünde durma-ya çabaladım. Sonra, herkes bana tutunma-ya başladı. Kardelen, ayağımı tuttu, 'Kanka bana yardım et' dedi. 'Beni bırak, boğulu-yorum" diye karşılık, verdim. Sonra herkes Mustafa'ya tutunma-ya başladı. Mustafa da kendisine tutunanları elleriyle itti. Sonrasında ise herkes kendi canının derdi-ne düştü. Suda kaldığım süre boyunca, Allah'a beni kur-tarması için dua ettim. Yarım saat sonra motor sesi geldi. 'Artık kurtuluyorum' diye içimden geçirerek sevindim. Arkadaşım Naz ile Şennur teyze suda hareketsiz duruyorlardı, ölmüş-lerdi. Sahil Güvenlik ekiplerine beni gör-meleri için el salla-dım" diye konuştu.