Çalıntı otomobille marketten hırsızlık yapan şüpheliler kamerada

Sevgi Mahallesi 4575 Sokak'ta, Mustafa Ö.'ye ait park halindeki 35 RDH 89 plakalı otomobil, geçen 16 Ağustos Pazar günü saat 03.30'da çalındı. 6 ay önce satın aldığı otomobili sabah park ettiği yerde göremeyen Mustafa Ö., polise durumu bildirip, şikayetçi oldu. Aynı gün saat 04.00 sıralarında bu kez de aynı mahalledeki Umut Özsüer'in sahibi olduğu markete hırsız girdi. Polis ekiplerinin haber vermesiyle birlikte iş yerine gelen dükkan sahibi, yaklaşık 20 bin liralık ürününün ve bir miktar parasının çalındığını belirledi. Her iki olayla ilgili soruşturma başlatan polis, güvenlik kameralarını ve Mobese kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede her iki hırsızlık olayını yapan şüphelilerin aynı kişiler olduğu belirlendi. Şüphelilerin çaldıkları otomobille, markete gidip hırsızlığı gerçekleştirdikleri anlaşıldı.



MARKETTEKİ SOYGUN KAMERALARDA

İki şüphelinin marketten yaptığı hırsızlığın dükkanın güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerden iki şüphelinin marketin önüne geldikten sonra bir süre dondurma dolabının arkasına saklandıkları ve hemen ardından da kepenk ile kapı kilidini kırdıktan sonra sürünerek içeri girdikleri anlaşıldı. Marketin iç kısmında yer alan kamera kaydında ise şüphelilerin sigara rafını hızla boşaltmaları yer aldı. Görüntülerden, bir ara şüphelilerden birinin güvenlik kamerasını fark edip, bir sopa yardımıyla yönünü değiştirdiği de anlaşıldı. Polis, görüntülerden yola çıkarak eşkallerini belirlediği 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.





'YİRMİ YILLIK ESNAFIM İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY BAŞIMA GELDİ'

Market sahibi Umut Özsüer (40), 20 bin lira zararının olduğunu söyledi. Özsüer, "Sabaha karşı 05.00 gibi polisler arayarak dükkanıma hırsız girdiğini söylediler. Hemen apar topar çıkıp geldim. Kepengi kaldırmışlar, sigara rafı da bomboştu. 10 dakika içinde bana yaklaşık 20 bin lira zarar vermişler. Çok cesurlarmış. Sokak lambasının hemen altında 10 dakika boyunca kepengi açmaya çalışmışlar ve hiç kimse de duymamış. Devlet destekli kredi çekmiştim. O parayı da çalmışlar. 20 senelik esnafım ve ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım" dedi.

DHA