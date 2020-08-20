  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir'de akılalmaz olay! Kolu kopma noktasına geldi, vücunda cam kesileri bulundu

'de akılalmaz olay! Kolu kopma noktasına geldi, vücunda kesileri bulundu

'de yaşayan , evinde ölü bulundu. tanıştığı Sekan D. ile evine gelen Yüksel'in komşuları duydukları kırılma seslerinin ardından polis ve sağlık ekibine haber verdi. Eve gelen ekipler, Yüksel'in öldüğünü ve vücudunda cam kesileri olduğunu belirledi.

İzmir'de akılalmaz olay! Kolu kopma noktasına geldi, vücunda cam kesileri bulundu

20.08.2020, 08:55 Güncelleme Tarihi: 20.08.2020,10:05

İzmir'in Bornova ilçesinde bir kadın vücudundaki cam kesileri nedeniyle evinde ölü bulundu.

İddiaya göre, Ceyda Yüksel, sosyal medyadan tanıştığı Serkan D. ile alkol aldı. Kadın daha sonra, Serkan D'nin Barbaros Mahallesi 5218 sokaktaki evine geldi.

Burada bir süre sonra bilinmeyen nedenle tartışmaya başlayan ikilinin bulunduğu evden cam kırılma seslerinin gelmesi üzerine komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yüksel'in vücudunun çeşitli yerlerinde oluşan cam kesilerinden dolayı hayatını kaybettiğini ve kolunun kopma noktasına geldiğini belirledi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili Serkan D'yi gözaltına aldı.

Yüksel'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AA

İzmir'de 40 milyon 980 bin dal kaçak sigara ele geçirildi Herkes duygulandı! Dükkanına öyle bir pankart astı ki...

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de akılalmaz olay! Kolu kopma noktasına geldi, vücunda cam kesileri bulundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA