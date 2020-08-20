İzmir'de elektrik kesintisi 20 Ağustos Perşembe!

GDZ Elektrik'in duyurusuna göre İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar elektrik kesintisinin hangi ilçelerde olacağını ve kesintinin ne kadar süreceğini merak ediyor. İşte 20 Ağustos Perşembe İzmir elektrik kesintisi detayları....