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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 20 Ağustos Perşembe!

'de elektrik kesintisi Perşembe!

'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? soruları vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Bugün de İzmir'de birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanacak. Perşembe tarihli detaylarını duyurdu.

İzmir'de elektrik kesintisi 20 Ağustos Perşembe!

20.08.2020, 09:26

'in duyurusuna göre 'de bugün birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar elektrik kesintisinin hangi ilçelerde olacağını ve kesintinin ne kadar süreceğini merak ediyor. İşte Perşembe detayları....

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