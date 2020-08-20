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Haberler İzmir Karşıyaka’da imar değişikliğine tepki

Karşıyaka’da imar değişikliğine tepki

Karşıyaka’da imar değişikliğine tepki
Giriş Tarihi: 20.8.2020

İZMİR Karşıyaka'daki Atakent Mahallesi'nde 9 dönümlük arazide bulunan sosyal tesis ve açık spor tesisi alanı, İzmir Büyükşehir Meclisi'nde CHP ve İP'in oyları ile özel okul alanı olarak değiştirildi. Değişikliğe karşı çıkan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, tartışma yaratan arazide açıklama yaptı. Sürekli, "Eğer bir yerde spor alanı veya sosyal tesisi değiştiriyorsanız, hizmet etki alanında, yürüme mesafesinde bir yer ayıracaksınız. Bu lokasyonda ayrı bir spor alanı bırakılması gerekirken, açıkça bir ihlal yapıldı. Bu olayla ilgili dava açacağız" dedi. İzmir'deki mimar ve plancıları göreve davet eden Sürekli, "İzmir'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yaptığı bütün planlara itiraz eden, dava açan odalar nerede? Mimarlar Odası, Plancılar Odası, açık bir ihlal varken neredesiniz" diye sordu.

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