İZMİR İl Sağlık Müdürü Op. Dr. M. Burak Öztop, Kovid-19 ile mücadelede sahaya çıkan ekiplerle bir araya geldi. Pandemiyle mücadelenin daha hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesine dikkat çeken Öztop, "Kovid-19 rehberlerini filyasyon ekipleri, doktorlu evde takip ekipleri ve tüm sağlık çalışanlarıyla birlikte çok hızlı bir şekilde uygulamaya çalışıyoruz" diye konuştu.
Öztop’tan filyasyon ekiplerine destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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