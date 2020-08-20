Öztop’tan filyasyon ekiplerine destek

İZMİR İl Sağlık Müdürü Op. Dr. M. Burak Öztop, Kovid-19 ile mücadelede sahaya çıkan ekiplerle bir araya geldi. Pandemiyle mücadelenin daha hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesine dikkat çeken Öztop, "Kovid-19 rehberlerini filyasyon ekipleri, doktorlu evde takip ekipleri ve tüm sağlık çalışanlarıyla birlikte çok hızlı bir şekilde uygulamaya çalışıyoruz" diye konuştu.