İzmir il genelinde korona virüsle mücadele tüm hızıyla devam ederken, Vali Yavuz Selim Köşger de denetimlerini sürdürüyor. Köşger, çalışmalar kapsamında Kemeraltı'nda ziyaretlerde bulunarak vatandaşı ve esnafı uyardı. Valilik'ten yapılan paylaşımda, "Denetliyoruz, uyarıyoruz, bilgilendiriyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Vali Köşger Kemeraltı’nı denetledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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