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Haberler İzmir Vali Köşger Kemeraltı’nı denetledi

Köşger Kemeraltı’nı denetledi

Vali Köşger Kemeraltı’nı denetledi
Giriş Tarihi: 20.8.2020

İzmir il genelinde korona virüsle mücadele tüm hızıyla devam ederken, Vali Yavuz Selim Köşger de denetimlerini sürdürüyor. Köşger, çalışmalar kapsamında Kemeraltı'nda ziyaretlerde bulunarak vatandaşı ve esnafı uyardı. Valilik'ten yapılan paylaşımda, "Denetliyoruz, uyarıyoruz, bilgilendiriyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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