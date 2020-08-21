FETÖ’nün yazarı İBB danışmanı oldu

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan İstanbul Kültür Sanat Platformu'nun Danışma Kurulu tartışmalara neden oldu. Yazar, oyuncu, sanat eleştirmeni ve akademisyenlerden oluşan kurula atanan bazı isimlere CHP'den de sert tepkiler geldi. Parti ile CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında sık sık tartışmalara da neden olan atamaların sonuncusu FETÖ'nün kapatılan gazetesi Today's Zaman yazarı Rumeysa Kiger oldu. Kurula yapılan atamayla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan eski İBB Meclis Üyesi Hüseyin Sağ, "CHP'ye kim hakaret ediyorsa ya ihale alıyor. Ya da İBB'de görev alıyor" sözleriyle tepkisini dile getirdi.