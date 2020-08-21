Doğalgaz rezervinin bulunmasının ardından önemli açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Zafer, inananlarındır." paylaşımında bulundu.
BÜYÜK GURUR
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Zafer, inananlarındır. İnanıyorsanız ve çalışıyorsanız Cenab-ı Allah her işin sonunu hayra tevdi ediyor. Zaferler ayındaki tarihi keşfimiz, milletimiz, bölgemiz ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun. Bize bu mutluluğu yaşatan Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun." ifadelerine yer verdi.
"Zafer, inananlarındır"— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 21, 2020
İnanıyorsanız ve çalışıyorsanız Cenab-ı Allah her işin sonunu hayra tevdi ediyor.
Zaferler ayındaki tarihi keşfimiz, milletimiz, bölgemiz ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun. Bize bu mutluluğu yaşatan Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun.#MüjdelerOlsun pic.twitter.com/0dNXeE1LrJ
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak uğurlamıştı! İşte Fatih Sondaj Gemisi'nin hikayesi...
Başkan Erdoğan'ın açıkladığı doğal gaz müjdesi Ege'de sevinçle karşılandı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan doğal gaz paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.