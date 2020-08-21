Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan doğal gaz paylaşımı

Doğalgaz rezervinin bulunmasının ardından önemli açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Zafer, inananlarındır." paylaşımında bulundu.

BÜYÜK GURUR

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Zafer, inananlarındır. İnanıyorsanız ve çalışıyorsanız Cenab-ı Allah her işin sonunu hayra tevdi ediyor. Zaferler ayındaki tarihi keşfimiz, milletimiz, bölgemiz ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun. Bize bu mutluluğu yaşatan Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun." ifadelerine yer verdi.

"Zafer, inananlarındır"

İnanıyorsanız ve çalışıyorsanız Cenab-ı Allah her işin sonunu hayra tevdi ediyor.

Zaferler ayındaki tarihi keşfimiz, milletimiz, bölgemiz ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun. Bize bu mutluluğu yaşatan Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun.#MüjdelerOlsun pic.twitter.com/0dNXeE1LrJ — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 21, 2020

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak uğurlamıştı! İşte Fatih Sondaj Gemisi'nin hikayesi...

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı doğal gaz müjdesi Ege'de sevinçle karşılandı