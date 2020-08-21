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Haberler İzmir Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan doğal gaz paylaşımı

'tan doğal gaz paylaşımı

Fatih Sondaj Gemisi'nin 'de doğalgaz bulmasını değerlendiren , "Zafer, inananlarındır. İnanıyorsanız ve çalışıyorsanız her işin sonunu hayra tevdi ediyor." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan doğal gaz paylaşımı

21.08.2020, 20:17 Güncelleme Tarihi: 21.08.2020,20:18

Doğalgaz rezervinin bulunmasının ardından önemli açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Zafer, inananlarındır." paylaşımında bulundu.

BÜYÜK GURUR

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Zafer, inananlarındır. İnanıyorsanız ve çalışıyorsanız Cenab-ı Allah her işin sonunu hayra tevdi ediyor. Zaferler ayındaki tarihi keşfimiz, milletimiz, bölgemiz ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun. Bize bu mutluluğu yaşatan Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun." ifadelerine yer verdi.

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