İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

İzmir'in Menderes ilçesinde 2 Ağustos'taki yangın bölgesine yakın bir konumda başlayan orman yangını, kısmen kontrol altına alındı.

Özdere Mahallesi Çile mevkisinde ormanlık alandan duman yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 uçak, 3 helikopter ve 6 arazöz ekibi müdahaleye başladı.

Ekiplerin etrafını çevirdiği yangın, kısmen kontrol altına alındı.

Yangının, 2 Ağustos'ta çıkan ve 22 saatte kontrol altına alınabilen yangının başladığı mevkiye yakın bir konumda etkili olduğu öğrenildi.

AA

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