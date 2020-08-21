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Haberler İzmir İzmir'de PKK/KCK operasyonu! İstihbarat çalışmasıyla yeri tespit edildi

'de / operasyonu! İstihbarat çalışmasıyla yeri tespit edildi

Son dakika... 'in Bayraklı ilçesinde terör örgütü /'ya üye olduğu iddiasıyla aranan kadın gözaltına alındı. Zanlının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İzmir'de PKK/KCK operasyonu! İstihbarat çalışmasıyla yeri tespit edildi

21.08.2020, 10:13 Güncelleme Tarihi: 21.08.2020,10:33

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu PKK/KCK üyeliğinden yakalama kararı bulunan H.T. isimli kadının, Bayraklı ilçesinde ikamet ettiğini belirledi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda H.T. gözaltına alındı.

Zanlının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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