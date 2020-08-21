İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu PKK/KCK üyeliğinden yakalama kararı bulunan H.T. isimli kadının, Bayraklı ilçesinde ikamet ettiğini belirledi.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda H.T. gözaltına alındı.
Zanlının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
İzmir'de PKK/KCK operasyonu! İstihbarat çalışmasıyla yeri tespit edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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