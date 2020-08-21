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Haberler İzmir İzmir'de Türk kara sularına bırakılan 41 sığınmacı kurtarıldı

'de Türk kara sularına bırakılan 41 kurtarıldı

SON DAKİKA... 'in Karaburun ilçesinde, Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına bırakılan 41 kurtarıldı.

İzmir'de Türk kara sularına bırakılan 41 sığınmacı kurtarıldı

21.08.2020, 08:44

İlçe açıklarında 2 can salı içinde bir grup sığınmacı olduğu ihbarı üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Türk kara sularına bırakılan 41 sığınmacıyı sahil güvenlik botuna aldı.

Kıyıya çıkarılan sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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