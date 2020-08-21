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Haberler İzmir Minibüs, yavru köpeğin üzerinden geçti

, yavru köpeğin üzerinden geçti

Son dakika... 'in Bornova ilçesindeki akaryakıt istasyonunda, bir minibüsün ezdiği öldü. O anlar akaryakıt istasyonun güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

21.08.2020, 10:21 Güncelleme Tarihi: 21.08.2020,10:28

Ankara Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna saat 07.00 sıralarında gelen 45 J 1510 plakalı minibüs, pompalardan birine yanaşırken yavru köpeği ezdi. Yavru köpek acı içinde kıvranarak yaşamını yitirdi. O sırada anne köpeğin yavrusunun yanına gelerek onu koklaması yürekleri dağladı. Bir akaryakıt istasyonu çalışanı ise pompaya yanaşmak için manevra yapan minibüsün çarpmasından son anda kurtuldu.

O anlar akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi. Minibüs şoförünün ise olayın ardından kendisini durdurmak isteyen akaryakıt istasyonu çalışanları ile tartışıp, hızla uzaklaştığı ileri sürüldü.

DHA

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